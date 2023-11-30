16:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Ростовской области увеличили траты на отдых в 2023 году
Эксперты подсчитали, сколько тратит на отдых семья из трех человек в Ростовской области.
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В течение шести месяцев 2023 года жители Ростовской области тратили на отдых больше, чем в первой половине 2022 года. К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza. Компания прислала журналисту «КП — Ростов-на-Дону» текст исследования и сводную таблицу расходов.
Эксперты подсчитали, сколько в месяц потратила гипотетическая семья из трех человек. Оказалось, что средние суммы на посещение спортивных и культурных мероприятий увеличились с 535 рублей до 1,3 тысячи рублей. Разница составила 144,5%.
Кроме этого месячные расходы на кафе и рестораны изменились с 2 тысяч до 2,3 тысячи рублей. На алкогольные напитки теперь уходит не 1,9 тысячи, а 2,4 тысячи рублей. Общие потребительские расходы с января по июнь 2023 года оказались на уровне 77,7 тысячи рублей (в прошлом году было 54,4 тысячи рублей). Разница между отчетными периодами составила 42,7%.
По ЮФО Ростовская область оказалась четвертой по уровню трат на посещение спортивных и культурных мероприятий и первой по уровню трат на кафе и рестораны. По России общие потребительские расходы в месяц составили около 71 тысячи рублей, из этих денег на отдых уходит 2,3 тысячи рублей, на кафе — 1,9 тысячи рублей.
— Потребительские расходы населения по России в первом полугодии номинально выросли год к году на 7,2%, а в реальном выражении — на 1,5%. Годом ранее на фоне экономической неопределенности россияне урезали траты на хобби и отдых, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население все чаще выбирает более здоровый и культурный досуг. Доля затрат на развлечения среди всех расходов выросла до 3,3%, — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.