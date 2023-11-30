Депутат указала на участившиеся случаи беременности у девочек-подростков в РК

Нурумова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой указала на проблемы в части защиты здоровья и прав детей.
«На прошлой неделе всех потрясла новость о факте беременности 12-летней девочки в городе Жанатас Жамбылской области. Помимо сокрытия данного факта преступления, был организован нелегальный аборт без разрешения родителей. И это не отдельный эпизод. Это системная проблема. За последние несколько лет количество родов, принятых у девочек в возрасте от 15 до 18 лет, выросло на 50,5%. Если в 2017 году было принято 3,4 тыс. таких родов, то по итогам 2022-го — уже 5,2 тыс. При этом, статистика искусственного прерывания беременности у несовершеннолетних девочек за последние годы менялась незначительно, держась в пределах 1,1−1,2 тыс. случаев в год», — сказала депутат.
Она заявила, что по этим показателям лидируют Мангистауская, Туркестанская и Жамбылская области.
Депутат отметила, что ранние роды противоречат физиологической и социальной природе ребенка.
«Подросткам в родах угрожает повышенный риск эклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций, а их дети чаще имеют низкую массу тела при рождении, рождаются недоношенными и страдают тяжелыми неонатальными заболеваниями. Аборты у несовершеннолетних — это также подрыв их репродуктивного и общего здоровья. В будущем, многие девочки навсегда теряют свою репродуктивную функцию, не могут создать семьи», — подчеркнула Нурумова.
Для решения проблемы она предлагает внедрить нравственно-половое образование в школах, обеспечить информированность подростков об услугах молодежных центров здоровья, а также активизировать работу всех социальных call-центров для оказания доступной и эффективной помощи девочкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.