16:45 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Донские синоптики рассказали о погоде в декабре
Синоптики Дона рассказали о погоде в декабре.
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О прогнозе сообщает информационный портал Rostov.ru со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.
В первую декаду месяца, с 1 по 10 декабря, температура воздуха будет в пределах +1…+6 градусов. На севере возможно похолодание до 0…-5 градусов. Днем прогнозируется повышение температура до +5…+10 градусов.
Начиная с 10 декабря в регионе ожидается похолодание. На севере похолодает до −5…-10 градусов. В дневное время потеплеет только до +5 градусов.
Конец декабря обещает быть холодным. В северных районах Ростовской области столбик термометра опустится до −13 градусов. В центральной части и на юге похолодает до −1…-6 градусов. Днем ожидается −4…+1 градусов.
На протяжении всего месяца в отдельные дни ожидаются осадки. В южной части — это преимущественно дожди, а в северной — снег.