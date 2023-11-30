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16:45 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Донские синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики Дона рассказали о погоде в декабре.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 47% 767 мм рт. ст. +2°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

О прогнозе сообщает информационный портал Rostov.ru со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.

В первую декаду месяца, с 1 по 10 декабря, температура воздуха будет в пределах +1…+6 градусов. На севере возможно похолодание до 0…-5 градусов. Днем прогнозируется повышение температура до +5…+10 градусов.

Начиная с 10 декабря в регионе ожидается похолодание. На севере похолодает до −5…-10 градусов. В дневное время потеплеет только до +5 градусов.

Конец декабря обещает быть холодным. В северных районах Ростовской области столбик термометра опустится до −13 градусов. В центральной части и на юге похолодает до −1…-6 градусов. Днем ожидается −4…+1 градусов.

На протяжении всего месяца в отдельные дни ожидаются осадки. В южной части — это преимущественно дожди, а в северной — снег.

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