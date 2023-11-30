16:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В мэрии Волгограда рассказали, когда электробус № 15 будет ездить до ж/д вокзала
Маршрут № 15 электробуса в Волгограде продлят до вокзала.
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Стало известно, когда электробус № 15 будет ездить до ж/д вокзала Волгограда. Маршрут электротранспорта будет продлен с декабря. Количество машин на линии будет увеличено до 12, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.
С 1 декабря электробус № 15 начнет курсировать от остановки «Ул. Тополевая» в Кировском районе до вокзала в центре города. Ранее транспорт ездил до «Обувной фабрики».
— Электротранспорт будет отправляться от остановки «Ул. Тополевая» в Кировском районе и по улице Тополевой, Второй продольной магистрали, улице Автомобилистов следовать до «Обувной фабрики», затем маршрут пройдет через улицы Электролесовскую, Рабоче-Крестьянскую, проспект Ленина, улицы Порт-Саида и Коммунистическую с конечной остановкой у железнодорожного вокзала, — пояснили в администрации города.
Протяженность маршрута будет увеличена до 19 километров. Интервал движения составит 15−20 минут. Первый рейс ежедневно будет выполняться в 6.00, последний — в 22.00.
Уточняется, что после завершения монтажа зарядных комплексов и обкатки нового маршрута количество единиц транспорта станет больше, что сократит интервал движения. Всего для Волгограда был закуплен 21 электробус.