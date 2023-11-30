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18:23 (мск), источник: m24.ru

Глобус вернут на фасад здания Центрального телеграфа в Москве в 2025 году

Глобус отреставрируют и вернут на фасад здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве в 2025 году. Об этом пишет Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании Vos’hod, руководящей процессом ревитализации здания.

Источник: Агентство «Москва»

Уточняется, что скоро глобус отправят в мастерские, где специалисты восстановят его исторический облик, а инженеры вернут ему подвижность. Так, глобус сможет вращаться, как и задумывал архитектор Иван Рерберг.

Глобус был неподвижен из-за смещения опорной площадки оси. В связи с этим металлический каркас подвергся коррозии, часть стекол растрескалась. Кроме того, нарушилась герметичность конструкции и внутрь попадала вода.

В сообщении уточнили, что сначала поверхность глобуса была расчищена от застаревших слоев клея, эксперты вынули стекла, разобрали железный каркас. Все элементы упаковали и подготовили к перевозке в мастерскую.

Подчеркивается, что в рамках реставрации мастера сделают новые стекла, очистят вручную металлический каркас от техногенных загрязнений и ржавчины, его обработают антикоррозийным составом, загрунтуют и окрасят.

На этом же этапе будет разработана система подсветки. Работники определят оптимальные места для установки источников света и подачи электропитания. Предположительно, также отреставрируют редуктор с электродвигателем.

Реставрацию глобуса проведут специалисты лицензированной компании ОАО «Специализированное строительное управление-5» (ОАО «ССУ-5») в Санкт-Петербурге. Методику реставрации согласовал департамент культурного наследия Москвы.

Между тем свыше 600 ветхих зданий восстановили в Москве за три года. Выявляет такие объекты столичная Госинспекция по недвижимости, напомнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт дома 1951 года постройки завершен в столичном районе Измайлово. Он расположен по адресу улица Верхняя Первомайская, дом 16.

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