Известный инженер-геофизик Краснодара подключился к спорам о строительстве метро в городе

Напомним, ранее главный архитектор края Илья Поздняков сообщил, что проектирование ветки может начаться уже в 2024 году, при этом в первую очередь метро должно появиться в «старом центре».
Доцент кафедры геофизических методов поисков и разведки КубГУ, геофизик Николай Рудомаха сообщил «Кубань Информ», что метро при нынешних пробках необходимо в городе, тем не менее его строительство ввиду плотности городской застройки и наличию грунтовых вод может стать проблемным. "У нас очень много песков, в этих песках огромное количество воды.
Что с этим делать? Здесь особенность строительства в том, что сначала грунты нужно укреплять, затем делать проходку и делать еще достаточно мощное укрепление самого тоннеля — очень мощное! — для исключения нежелательных осадков и, как следствие, нарушения зданий и сооружений на данной поверхности", — поясняет он.
Так, многие многоэтажные здания в Краснодаре построены на свайных фундаментах до 15 метров, а нагрузки от домов уходят вглубь еще на 5−10 метров, уточняет инженер-геофизик. Следовательно, строительство метро должно происходить на глубине 30 метров. Есть еще один аспект этой проблемы. Во время проектирования нужно будет понять, отмечает Николай Рудомаха, как наличие метро может сказаться на уже имеющихся зданиях.
Стоит напомнить в этой связи, что краевые власти ранее заявляли, что планируется проект «легкого метро неглубокого заложения» от 10 метров и ниже. Это будет некий «скоростной трамвай подземного прохождения», где электрический ток планируют подавать на провода, а не на рельсы.
«У нас длинные подземные переходы через дороги по году делаются. О каком метро мелкого заложения здесь речь, при нашей застройке, всех инженерных сетях и транспортных развязках? И на основании неоднократности публичного обсуждения, к сожалению, мало верится, что метро-трамвайчик сдвинется с места», — подытожил геофизик.