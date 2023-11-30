30 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Эксперты назвали продукты, которые снижают риск респираторных инфекций
Жирные кислоты омега-3 помогут избежать респираторных инфекций.
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Жирные кислоты омега-3 снижают риск респираторных инфекций и в конечном итоге, предотвращают смерть пациентов от широкого спектра заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, пишет Onlymyhealth.
Роль питания, особенно потребления жирных кислот омега-3, важна для укрепления защитных сил организма.
Исследование, опубликованное в Международном журнале общей медицины, показало, что жирные кислоты омега-3 снижают риск заражения респираторными инфекциями. А в журнале Американского колледжа питания сообщили, что жирные кислоты омега-3 известны своими мощными противовоспалительными свойствами. Эти кислоты поддерживают здоровье легких, улучшая функцию легких и уменьшая воспаление в дыхательных путях.
Некоторые респираторные вирусы также связаны с повышенным риском образования тромбов, а омега-3 обладают антикоагулянтными свойствами, помогая поддерживать текучесть крови и снижая вероятность образования тромбов.
Жирные кислоты омега-3 в изобилии содержатся в различных продуктах. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, является одним из самых богатых источников омега-3.
А семена льна, молотые или в виде масла, являются отличными растительными источниками омега-3. Добавьте в этот список грецкие орехи, семена чиа и добавки с маслом водорослей.