17:29 (мск), источник: dostup1.ru
Гидрометцентр России: Сильные снегопады вернутся на Урал 2 и 3 декабря
По информации Гидрометцентра России, сильные снегопады вернутся на Урал 2 и 3 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Синоптики говорят, что активные циклоны и атмосферные фронты перемещаются через южные районы Урала и Сибири в восточном направлении.
«С 1 по 4 декабря в южной половине Уральского региона и Сибири прогнозируются снег, мокрый снег, местами — сильный, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления, местами — метели с порывистым ветром до 15−20 м/с,
В северной половине Урала и Сибири, с усилением влияния арктического антициклона, установится морозная погода с температурой воздуха на 3−6 градусов ниже средних многолетних значений, местами пройдет небольшой снег, на севере Таймыра — метели при ветре в порывах до 17−22 м/с.
Как следует из прогноза важнейших гидрометеорологических явлений, в Челябинской области 1 декабря — гололедно-изморозевые явления, 2 декабря мокрый снег,
«3 декабря. В Свердловской, Курганской областях — сильный снег. На юге Тюменской области — сильный снег, гололедно-изморозевые отложения», — говорится в обзоре.
По информации Челябинского ЦГМС, ночью 1 декабря в регионе местами будет идти небольшой снег, прогнозируются гололедно-изморозевые явления, слабые метели, столбики термометров покажут минус 7−12, при прояснении — до 17.
Днем в пятницу облачно с прояснениями, кое-где небольшой снег, на юго-западе — умеренный, в отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые явления, минус 1−6. Ветер северо-западный с переходом на южный 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с.
Предварительно, ночью 2 декабря будет минус 6−11, на крайнем юге — до минус 1, местами небольшой снег. Днем в субботу ожидается от минус 4 до плюс 1, облачно, снег, на крайнем юге — мокрый снег, местами — сильный. Ветер восточной четверти 1−6 м/с.
Ночью 3 декабря минус 6−11, снег, местами — сильный, метель при порывах ветра до 16 м/с. Днем в воскресенье будет минус 3−8, облачно с прояснением, местами небольшой снег, ветер северо-западный, западный 4−9 м/с.