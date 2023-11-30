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17:31 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области заметили оленя в реке Дон

Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях 30 ноября.

Источник: ВК

В Ростовской области заметили оленя в реке Дон.

Сначала рогатое животное гуляло рядом с лодочной станцией в Кизитеринке. Но вскоре олень решил сделать заплыв по реке. Он вплавь отправился в сторону левого берега Дона.

В социальных сетях запись об этом собрала множество комментариев.

— Мы хотели подойти к нему поближе. Но не успели. Олень так быстро пошел в воду и поплыл. Нам осталось только наблюдать за грациозным животным, — написал один из очевидцев.

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Напомним, олени это травоядные животные. Вес самца около 200 килограмм, самки — 100. Олени обитают в Якутии и Ивенкии. Также их можно встретить в Воронежской и Липецкой областях.

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