17:31 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области заметили оленя в реке Дон
Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях 30 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростовской области заметили оленя в реке Дон.
Сначала рогатое животное гуляло рядом с лодочной станцией в Кизитеринке. Но вскоре олень решил сделать заплыв по реке. Он вплавь отправился в сторону левого берега Дона.
В социальных сетях запись об этом собрала множество комментариев.
— Мы хотели подойти к нему поближе. Но не успели. Олень так быстро пошел в воду и поплыл. Нам осталось только наблюдать за грациозным животным, — написал один из очевидцев.
Напомним, олени это травоядные животные. Вес самца около 200 килограмм, самки — 100. Олени обитают в Якутии и Ивенкии. Также их можно встретить в Воронежской и Липецкой областях.