17:37 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Эпидемиолог из Ростова объяснила разницу между бактериальной и вирусной инфекцией
Эпидемиолог из Ростова-на-Дону Наталья Ковалевская объяснила разницу между бактериальной и вирусной инфекцией.
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Специалист рассказала информационному порталу DonDay.ru, как отличить вирусную инфекцию от бактериальной на ранних стадиях заболевания их лечения.
Основными возбудителями заболевания остаются вирусные инфекции, которые при не правильном лечении могут перерасти в бактериальное заболевание.
Одним из симптомов вирусной инфекции является температура до 38 градусов. Врач-эпидемиолог не рекомендует в таких случаях употреблять специальные лекарственные препараты.
— Принимать жаропонижающее при температуре 38 нельзя. Температура является признаком того, что организм борется с вирусами. Если вы сбиваете жар, то ваша иммунная система приходит в обычное состояние и перестает бороться. А вот если же у человека бактериальная инфекция, то температура тела у него будет в пределах 36,6 и даже ниже.
Тип инфекции можно определить и по состоянию миндалин. При вирусной инфекции на миндалинах можно заметить мелкие красные крапинки. При бактериальной инфекции на миндалинах будут гнойники.
Еще одной отличительной особенностью этих инфекций являются разные выделения из носа. При вирусной инфекции течь из носа будет бесцветная жидкость, похожая на воду. А бактериальная сопровождается гнойными выделениями зеленого или желто-зеленого цвета.
Большинство людей, желая быстро вылечится, начинают принимать антибиотики, даже не понимая какой у них вид инфекции. Наталья Ковалевская подчеркнула, что антибиотиками невозможно вылечить вирусное заболевание. ОРВИ и грипп можно вылечить только противовирусными препаратами. А вот бактериальную инфекцию можно победить именно антибиотиками. Но лучше до приема сильных препаратов не доводить.
Если заниматься профилактикой таких заболеваний, то можно избежать частых простуд. По мнению эпидемиолога, правильное питание, занятие спортом, употребление витаминов укрепляет иммунитет. Крепкая иммунная система не дает проникнуть инфекции в организм.
Ограничить пребывание в общественных местах, например, в транспорте, не получится. Поэтому в период сезонных заболеваний нужно промывать нос и полоскать горло специальным раствором воды с йодом и солью.
Если все-таки заболели, то в этом случае необходим комплексный подход. Нужно придерживаться ограничений в молочных продуктах. Воздержаться от острой и кислой пищи. Употреблять больше теплой жидкости. Но сам врач-эпидемиолог рекомендует не заниматься самолечением и в случае появления вышеперечисленных симптомов обращаться к врачу.
За последнюю неделю в Ростовской области зарегистрировано 17,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом.