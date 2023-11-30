18:04 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Ученые выяснили, что гранат защищает от развития сахарного диабета
Гранат положительно воздействует на организм человека.
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Гранат полезен для людей, работающих над снижением массы своего тела. Также он может быть полезен при артериальном давлении, гликемии и повышенном содержании уровня холестерина в крови, передает Nutrients.
Благодаря проведенным исследованиям ученых из марокканского университета Султан Мулай Слиман удалось выяснить, что полифенол, который содержится в гранате, способен защитить организм от развития диабета и отдельных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В рамках эксперимента ученые поделили испытуемых мышей на две группы. Первая группа получала вместе с пищей полифенол, другая — нет. Согласно результатам, гранат понижает уровень сахара в крови.
Так что гранат по праву можно назвать многофункциональным лекарственным и диетическим растением, ведь он помогает при ожирении, метаболическом синдроме и диабете II типа.