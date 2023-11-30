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17:39 (мск), источник: АиФ Крым

Аксёнов: до 1 декабря профильные службы должны восстановить энергоснабжение

Специалисты работают в круглосуточном режиме.

Источник: AP 2023

В Республике Крым службы продолжают заниматься устранением последствий из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий. На данный момент без света остаётся около десяти тысяч абонентов полуострова. Об этом в своём ТГ- канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Как сообщил Аксёнов, перед профильными службами поставлена задача восстановить энергоснабжение до 1 декабря.

Специалисты «Крымэнерго» и другие структуры работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось о том, что на территории Республики Крым более 850 кровель были повреждены из-за сильного ветра.

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