17:41 (мск), источник: Клопс.ru
Успеть сэкономить: как калининградцам купить субсидированные билеты
Пока утверждено 11 направлений.
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Каждый год часть авиамаршрутов по России субсидируется. Как жителям области сэкономить на перелётах, рассказала газета «Страна Калининград» в четверг, 30 ноября. Пока 11 направлений.
Как сообщает ТАСС, в следующем году на эти цели выделят 25 млрд рублей. Сумма эта значительно меньше той, что была в текущем году (60 млрд рублей), но всё же направлений много. Попадает в список Росавиации и Калининград. Летать по таким субсидиям могут все пассажиры без ограничений — стоимость зависит от протяжённости маршрута.
Для калининградцев на 2024 год обозначили пока 11 таких направлений (всего в списке их 235, а год назад было 308 — то есть общее число, как и финансирование, уменьшилось): это Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самара, Саратов, Ульяновск и Челябинск. Возможно, количество городов впоследствии вырастет — например, в 2022 году их тоже сначала было одиннадцать, но в мае добавили ещё четыре.
Купить билеты можно, как обычно, в кассах, а также на сайтах авиакомпаний через интернет и в агентствах — никаких дополнительных пометок при выборе или покупке не нужно.
Цена для льготников
Для Калининграда есть ещё одна программа субсидированных авиаперевозок — ею могут воспользоваться лишь льготные категории: молодёжь до 23 лет, люди старше 55 лет (женщины) и старше 60 лет (мужчины), инвалиды первой группы, инвалиды детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалидов первой группы или ребёнка-инвалида, а также многодетные семьи.
Как сообщили в интервью ГТРК «Калининград» региональные власти, они попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на всех жителей Калининградской области, но пока без успеха.
Цены по этой программе бывают действительно приятными. И, в отличие от первого списка, во второй в этом году попадали самые топовые и востребованные направления — например, Москва и Санкт-Петербург, куда чаще всего и летают земляки. Например, в прошлом году льготные билеты в столицу у «Аэрофлота» можно было купить за 3 800 рублей, в город на Неве — по 3 500 рублей в одну сторону, это значительно ниже обычной стоимости. Продавать их начали с декабря (также на сайтах авиакомпаний, в билетных кассах и в агентствах), причём сразу несколько авиакомпаний. Но счастье длилось недолго: выделенные деньги закончились уже к концу апреля — и дальше льготников ждали уже обычные тарифы.
Поможет конкуренция
На прошлой неделе губернатор Антон Алиханов, выступая с бюджетным посланием в областном Законодательном собрании, посоветовал калининградцам бронировать такие билеты прямо в январе — раскупят их снова быстро.
Впрочем, глава области считает, что и потом цены будут приемлемыми: поскольку Калининград перестал быть сезонным местом отдыха и теперь сюда летают постоянно, из-за потока для авиакомпаний это станет выгодным, что будет сдерживать стоимость. Теорию мы сможем проверить лично: этим летом она не оправдалась — жалоб на высокие цены на перелеты было много.
Пошаговая схема бронирования
Пока субсидированные билеты для льготников начала продавать только компания «Уральские авиалинии» — перелёт из Калининграда в Екатеринбург обойдётся в 8 500 рублей в одну сторону. На данный момент билеты в продаже есть, начиная с января. При этом, правда, промотариф на многие даты выходит дешевле субсидированного — от 7 157 рублей (но промо бывает не всегда, и часто льготные билеты действительно выгодны). Рассказываем, как найти и купить такие билеты на сайте компании — схема похожая у всех.
Шаг 1. Заходим на сайт и выбираем в бронировании нужный город и даты.
Шаг 2. В окошке «выбор пассажиров» ставим не просто количество, а находим пункт «субсидии/льготы» и ставим галочку в своей графе (например, «молодёжь» (12−22 года).
Шаг 3. После этого нажимаем «искать». Дальше цена сформируется автоматически — вам останется только занести все личные данные и оплатить бронь.
Для сравнения: на сайте «Аэрофлота» всё примерно так же, только в начале на главной странице бронирования нужно перейти на вкладку «субсидированные перевозки» (раздел ещё можно найти через поиск на сайте).
Какие направления субсидируют для жителей области
Это Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самара, Саратов, Ульяновск и Челябинск.
Куда продают билеты для льготников по сниженной цене.
На данный момент открыта продажа только в Екатеринбург (вероятно, добавятся ещё Москва, Санкт-Петербург и другие города).
Многие наверняка слышали истории от своих знакомых о том, как им удалось купить билеты на самолёт по цене палки колбасы. Оказывается, это возможно. «Клопс» пообщался с главным редактором телеграм-канала Piratesru Никитой Моревым и узнал, как можно прилично сэкономить на воздушной перевозке.