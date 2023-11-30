18:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Узбекистан поднялся на 5 позиций в рейтинге ФИФА
Национальная сборная Узбекистана по футболу поднялась на 9-е место среди сборных команд Азии.
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Сборная Узбекистана поднялась на 68-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола ФИФА, опубликованном 30 ноября.
Среди сборных Азиатской футбольной конфедерации лучший результат в рейтинге ФИФА у сборных Японии (17-е место), Ирана (21), Южной Кореи (23) и Австралии (25).
В Азиатской футбольной конфедерации национальная сборная Узбекистана обошла команды Омана (74-е место), Китая (79), Бахрейна (86) и еще ряд команд.
Возглавляют рейтинговую таблицу сборные Аргентины, Франции и Англии.