18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 30 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Верховный суд запретил «движение ЛГБТ» в России
Решение следует «исполнять немедленно».
Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Во время мероприятия президент подведет итоги года.
Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией
Вся восточная граница, кроме пограничной станции Вайниккала, сейчас закрыта.
На Крым надвигается новый шторм
В пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15−20, местами до 25 метров в секунду.
Правительство запустило льготную ипотеку в Арктике
Люди, проживающие в Арктической зоне, смогут приобрести жилье по ставке не более 2% годовых.