19:47 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростовской области опровергли падение БПЛА на Лиховском мосту
Информация о падении беспилотника в Ростовской области оказалась фейком.
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В Ростовской области опровергли видео с якобы последствиями падения БПЛА на Лиховском мосту в районе трассы М-4 «Дон». Комментарий по этому поводу опубликовали в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов».
Авторы публикации отметили, что ролик, вероятно, не имеет отношения к донскому региону.
— В случае падения БПЛА губернатор Василий Голубев оперативно комментирует случившееся. Кроме того, в чате автомобилистов, которые передвигаются по М-4 «Дон», не упоминается о происшествии. Более того, люди сами опровергают инцидент. Едва ли удар по федеральной трассе мог остаться незамеченным, — говорится в публикации.
Эксперты добавили, что видео на самом деле архивное и появилось в Интернете больше недели назад.
Жителей Дона попросили не доверять сомнительным сайтам и чатам, нужно всегда пользоваться официальными каналами информации.