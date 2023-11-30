В Ташкенте владелец кафе и его сотрудник заплатят штраф за дискриминацию женщин

29 ноября в Шайхантахурском районном суде по уголовным делам Ташкента рассмотрели административное дело в отношении владельца кафе и его сотрудника, которые не разрешили группе женщин посетить их заведение.
Выяснилось, что 18 ноября вечером журналистка Инобат Ахатова вместе с подругами не смогли попасть в кафе рядом с парком Anhor, чтобы выпить турецкий чай и поесть сладости. Сотрудник заведения со ссылкой на внутренние правила сообщил девушкам, что вход женщинам после 22:30 запрещен.
Во время суда владелец кафе заявил, что такое решение было принято в связи с тем, что некоторые мужчины и женщины, размещаясь в кафе в закрытых шатрах, совершают различные непристойные действия. Обвиняемый публично высказал сожаление о содеянном и принес свои извинения.
По итогам судебного разбирательства владелец кафе и его сотрудник были признаны виновными по статье 189−2 КоАО РУз (Пропаганда дискриминации по признаку пола). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 20 БРВ (6 млн 600 тысяч сумов).