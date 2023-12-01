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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Медведь из Калининградского зоопарка никак не впадет в зимнюю спячку

Фима до сих пор выходит из теплого помещения на улицу и бродит по вольеру.

Источник: Калининградский зоопарк

Несмотря на наступившие морозы, один из самых популярных обитателей Калининградского зоопарка — медведь Фима наотрез отказывается залечь в спячку, как полагается делать в холодное время года этим животным.

«Все наши медведицы уже видят третий зимний сон, а парень все бродит. Кремень! — поделилась в соцсетях впечатлениями директор зоопарка Светлана Соколова. — Хотя, говорят, и он стал позевывать, дольше спать, меньше гулять».

Насильно убаюкивать медведя никто не собирается (да и как вы себе можете это представить?), поэтому выход на улицу Фиме всегда открыт.

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