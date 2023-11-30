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Главные новости к вечеру 30 ноября
23:18 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Зима начнется с бабьего лета: В Молдову придет аномальное тепло — до плюс 14 и без осадков

Прогноз погоды от синоптиков на пятницу, 1 декабря 2023.

Сейчас в Аннаполисе: +12° 7 м/с 47% 766 мм рт. ст. +4°

Ну, что, почти дождались мы, если синоптики не врут, долгожданного потепления! Но расскажем о погодке на завтра, в первый день зимы, подробнее.

Ночью метеорологи нам прогнозируют всего до четырех градусов тепла, утром сохранятся ночные температуры. Ночью, кстати, возможны слабые осадки.

Зато днем потеплеет аж до 11 градусов выше ноля! Будет облачно, но без дождей. Вечером ожидается до 9 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.

Зато впереди теплые выходные, нас ждет до 14 градусов тепла! Лепота, одним словом!

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