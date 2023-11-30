23:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Cиноптики предупредили о гололедице и снегопадах в первый день декабря
Сильные снегопады пришли в Беларусь на текущей неделе, в первые зимние дни также ожидаются осадки.
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МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Декабрь в Беларуси начнется с гололедицы и снегопадов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погодные условия в республике 1 декабря будет определять область пониженного атмосферного давления. Во многих районах страны в пятницу прогнозируется снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.
«На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного».
Столбик термометра ночью опустится до −5..-11°С, а местами и до −13°С. Днем будет от 0 до −6°С.
Ночью атмосферное давление будет слабо падать, а в дневное время существенно не изменится.
А вот в выходные дни похолодает. В субботу 2 декабря погоду определит область повышенного атмосферного давления, днем по югу республики окажут влияние атмосферные фронты, которые смещаются с Украины.
Ожидается, что будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, только ночью по северу Беларуси, а днем по югу пройдет кратковременный снег. Также в отдельных местах прогнозируется гололедица. Ночью температура воздуха составит от −4 до −10°С, а при прояснениях до −15°С. Днем будет от 0 до −7°С.
Ухудшатся погодные условия в воскресенье 3 декабря. На погоду повлияет система атмосферных фронтов циклона, который смещается с Карпат на Брянскую область России. В Беларуси на большей части страны прогнозируется снег (местами сильный), в том числе мокрый. На отдельных участках дорог будет гололедица, ожидается порывистый ветер.
Температура воздуха ночью составит от −3 до −10°С, при прояснениях до −15°С, днем термометр покажет от 0 до −7°С.