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23:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Cиноптики предупредили о гололедице и снегопадах в первый день декабря

Сильные снегопады пришли в Беларусь на текущей неделе, в первые зимние дни также ожидаются осадки.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Декабрь в Беларуси начнется с гололедицы и снегопадов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погодные условия в республике 1 декабря будет определять область пониженного атмосферного давления. Во многих районах страны в пятницу прогнозируется снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.

«На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного».

говорится в сообщении.

Столбик термометра ночью опустится до −5..-11°С, а местами и до −13°С. Днем будет от 0 до −6°С.

Ночью атмосферное давление будет слабо падать, а в дневное время существенно не изменится.

А вот в выходные дни похолодает. В субботу 2 декабря погоду определит область повышенного атмосферного давления, днем по югу республики окажут влияние атмосферные фронты, которые смещаются с Украины.

Ожидается, что будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, только ночью по северу Беларуси, а днем по югу пройдет кратковременный снег. Также в отдельных местах прогнозируется гололедица. Ночью температура воздуха составит от −4 до −10°С, а при прояснениях до −15°С. Днем будет от 0 до −7°С.

Ухудшатся погодные условия в воскресенье 3 декабря. На погоду повлияет система атмосферных фронтов циклона, который смещается с Карпат на Брянскую область России. В Беларуси на большей части страны прогнозируется снег (местами сильный), в том числе мокрый. На отдельных участках дорог будет гололедица, ожидается порывистый ветер.

Температура воздуха ночью составит от −3 до −10°С, при прояснениях до −15°С, днем термометр покажет от 0 до −7°С.

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