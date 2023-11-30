В столичном районе Чертаново Южное начали строить детсад на 150 мест

«Общая площадь трехэтажного детского сада составит 3,9 тыс. кв. м», — сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Объект будет возведен по адресу: улица Газопровод, земельный участок 6Г/24.
Левкин уточнил, что в холле детского сада предусмотрен просторный атриум с двумя рядами окон, где будут проводиться праздники. Групповые для самых маленьких детей разместят на первом этаже, у них будут выходы к игровым площадкам с навесами, качелями, а также элементами для развития, экспериментов и активных игр.
«Помимо групповых ячеек, в состав объекта входят: медицинский блок, пищеблок, многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми, многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий, кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми», — добавили в пресс-службе.