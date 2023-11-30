Главное
Главные новости к вечеру 30 ноября
23:05 (мск), источник: ТАСС

В столичном районе Чертаново Южное начали строить детсад на 150 мест

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 150 мест началось на улице Газопровод на юге столицы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Источник: РИА "Новости"

«Общая площадь трехэтажного детского сада составит 3,9 тыс. кв. м», — сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Объект будет возведен по адресу: улица Газопровод, земельный участок 6Г/24.

Левкин уточнил, что в холле детского сада предусмотрен просторный атриум с двумя рядами окон, где будут проводиться праздники. Групповые для самых маленьких детей разместят на первом этаже, у них будут выходы к игровым площадкам с навесами, качелями, а также элементами для развития, экспериментов и активных игр.

«Помимо групповых ячеек, в состав объекта входят: медицинский блок, пищеблок, многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми, многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий, кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми», — добавили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство