00:11 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Зима пришла в Налибокскую пущу
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» приоделся в белоснежный наряд.
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Укрытый снегом лес в безветренную погоду выглядит заколдованным. Зима в Налибокской пуще обычно умеренно холодная. Средняя температура самого морозного месяца — января — здесь составляет минус 6,6 градуса.