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00:11 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: Зима пришла в Налибокскую пущу

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» приоделся в белоснежный наряд.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 7 м/с 54% 766 мм рт. ст. +4°
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Укрытый снегом лес в безветренную погоду выглядит заколдованным. Зима в Налибокской пуще обычно умеренно холодная. Средняя температура самого морозного месяца — января — здесь составляет минус 6,6 градуса.

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