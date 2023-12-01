07:17 (мск), источник: АиФ Владивосток
Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Приморье
Температура воздуха вернется к климатической норме.
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Синоптики Приморья сообщают о скором завершении погодной аномалии, которая долгое время наблюдалась регионе. С наступлением первых дней зимы ожидается потепление, и температура воздуха вернется к своей климатической норме.
Первый день зимы принесет с собой ослабление ночных морозов, и дневная температура будет колебаться от −3 до −8 °С в большинстве районов. В центральных областях термометры покажут от −9 до −14 °С.
Осень этого года оказалась довольно аномально холодной, с температурой в некоторых районах, достигающей −29 °С. Кроме того, усиленный ветер доходил до 20 метров в секунду, создавая дополнительное ощущение холода. Но теперь, с наступлением зимы, эти суровые морозы и сильные ветры будут уступать место более мягкой и комфортной погоде.
Во Владивостоке ожидается температура от −7 до −9 °С.