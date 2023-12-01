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04:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Какие перемены ждут хабаровчан в декабре

Соцвыплаты заплатят авансом, а за летнюю резину зимой не станут штрафовать.

Источник: Хабаровский край сегодня

Многих жителей Хабаровского края, как и всей страны, в предновогодний месяц уходящего года ждут довольно приятные изменения. Пенсии и ряд других социальных выплат, например, начислят авансом за январь 2024-го. Какие ещё перемены в законодательстве вступят в силу с 1 декабря, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

Досрочные выплаты

Все пенсионеры, а также граждане, получающие соцвыплаты с 1 по 8 число каждого месяца, в декабре получат сразу две выплаты. Январские деньги из-за длинных новогодних каникул им переведут в конце последнего месяца этого года.

Январская пенсия при этом окажется больше обычной, так как с 1 января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%. В декабре же размер фиксированной выплаты удвоят для всех пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста в ноябре. На повышение могут рассчитывать инвалиды I группы и пенсионеры, на иждивении которых оказались близкие родственники. Размер надбавки составит треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца.

Штрафов за «лысые» шины не будет

МВД опровергло слухи о том, что с 1 декабря на дорогах России начнётся масштабная кампания по проверке шин автомобилей. Тех, кто не успел переобуться в зимнюю резину, якобы, ждут штрафы.

«В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Меняются правила выезда за границу.

Как ранее писало наше издание, с 11 декабря вступают в силу изменения в законодательство, регулирующее правила выезда россиян за границу. Граждане, имеющие ограничения на поездки, в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд должны сдать загранпаспорта на хранение в МВД. В противном случае документы будут считаться недействительными.

Сдать свои загранпаспорта должны будут призывники, которым вручены повестки военного комиссариата, граждане, проходящие альтернативную службу, и мобилизованные. Также это касается сотрудников ФСБ (действующих и уволившихся менее пяти лет назад), граждан, имеющих доступ к гостайне, банкротов до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности, подозреваемые или обвиняемые граждане до вынесения приговора суда, осуждённые до окончания отбытия наказания или освобождения от него, уклоняющиеся от исполнения обязательств, наложенных на них судом.

Цены ещё чуть больше

С 1 декабря в России на 10,75% могут вырасти тарифы на грузовые и пассажирские ж/д перевозки. Изменения затронут перевозки в плацкартных вагонах, за исключением пригородных поездов.

С начала следующего месяца планируется проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей на 10%. Рост цены не коснется населения, предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ.

Ожидается, что цена на шоколад с 1 декабря 2023 года вырастет на 16%, на конфеты — на 6−8%, а на карамель — на 3−4%. Связано это в том числе и с неурожаем. Нынешняя цена на какао-бобы — самый большой показатель с 1977 года.

Также с 1 декабря стартует обязательная маркировка безалкогольных напитков, выпускаемых в стеклянной и полимерной потребительской упаковке, за исключением напитков на основе растительного сырья, нектаров, соков и компотов. Не исключено, что их стоимость может также немного вырасти.

Тюремные нововведения

С 11 декабря начинают действовать изменения в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В частности, нововведения увеличивают с трех до четырех лет возраст ребенка, который может находиться вместе с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения.

Увеличены и суммы, которые осужденные могут дополнительно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Также с 11 декабря устанавливается перечень технических средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных учреждений. Теперь подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, будут обязаны уведомлять о применении таких технологий.

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