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04:00 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске 1 декабря без осадков

Синоптики озвучили прогноз погоды на 1 декабря.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 4 м/с 71% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в первый день зимы в Хабаровске, да и на всей территории региона осадков не ожидается. В краевой столице ночью столбик термометра будет в пределах −22 −24, днем −13 −15, ветер юго-западный 5−12 м/с. На юге края возможен небольшой снег ночью, ночью температура в пределах −19 −24, местами до −34, днем от −8 −13, местами до −18ºС, ветер западный 7−12 м/с.

В центральных районах края ночью −18 −35, днем −6 −21, ветер западных направлений 3−13 м/с. В Аяно-Майском районе местами небольшой снег, в целом на севере края температура ночью −13 −32, местами до −37ºС, днем −8 −18, местами до −23, ветер западных направлений 5−14 м/с. На побережье могут быть порывы 15−20 м/с.

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