03:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 1 декабря
Закон об обращении с животными приняли в первом чтении в Хабаровском крае.
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В хабаровской краевой Закдуме в первом чтении принят законопроект об ответственном обращении с животными. В частности, он говорит о правилах выгула собак и кошек. Теперь самовыгул разрешен только на частных участках, а гулять с питомцами нельзя детям до 14 лет и пьяным людям.
Жительница Хабаровска устроила дебош в поезде сообщением Владивосток-Хабаровск. Женщина 38 лет изрядно выпила в вагоне-ресторане, стала громко смотреть видео, оскорблять других пассажиров, материться и придумывать странные, но в то же время забавные истории. На место вызывали полицию.
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