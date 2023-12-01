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05:01 (мск), источник: Комсомольская правда

1 декабря столбики термометров в Иркутской области опустятся до −20

Погода в Иркутске 1 декабря 2023 года будет со слабым снегом и температурой −7…-9.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 4 м/с 71% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Первый день зимы принес в Иркутскую область небольшое похолодание и порывы ветра. В областной столице 30 ноября вечером прошел снегопад. Ждет ли нас подобное сегодня? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 1 декабря 2023 года.

Погода в Иркутске 1 декабря

— В Приангарье ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный с порывами до 14 м/с. Столбики термометров опустятся до −10, а при облачной погоде до −20 градусов. В Тайшетском, Нижнеудинском районах, а также в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья будет 0…-5, а на севере Катангского района −22..-27 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 1 декабря 2023 года будет со слабым снегом, ветер северо-западный 4−9 м/с, температура −7…-9.

Кроме того, на дорогах региона гололед и снежный накат. ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает о том, что выходить на лед водоемов строго запрещено. Обращайте внимание на запрещающие знаки, повествующие об опасности. Сотрудники ведомства проводят рейды по местам возможного выхода на ледовое покрытие.

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