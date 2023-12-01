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04:55 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 1 декабря ожидается 0 градусов днем

В первый день зимы в городе ожидается аномальная температура.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 4 м/с 71% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили, что 1 декабря ожидается облачность с прояснениями, днем будет снег, ночью без осадков, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6−11 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске в первый день зимы будет теплой. Так, днем она достигнет 0 градусов, а также −20 градусов ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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