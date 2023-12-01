04:51 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье назначен новый директор Почты России
Общий стаж работы Александра Трындина в качестве генерального директора и члена Совета директоров крупных российских компаний превышает 23 года.
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Александр Трындин, ранее занимавший должность регионального управляющего, назначен директором Управления федеральной почтовой связи Приморского края.
В его новые обязанности входит модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов в Приморском крае и макрорегионе «Дальний Восток».
Александр Трындин обладает двумя высшими образованиями: он окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта и Самарский институт управления. В 2004 году он получил степень Executive MBA в Высшей школе экономики, а в 2023 году стал доктором бизнес-администрирования. Александр Трындин является экспертом в области стратегического управления и имеет богатый опыт работы в руководящих должностях.
Также он руководил компанией, предоставляющей услуги производственно-хозяйственного аутсорсинга на международном уровне, и активно развивал розничные и оптовые сети продаж товаров. Общий стаж работы Александра Трындина в качестве генерального директора и члена Совета директоров крупных российских компаний превышает 23 года.