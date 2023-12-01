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07:23 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае запретят самовыгул домашних животных

Законодательная дума Хабаровского края приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к владельцам домашних животных.

Источник: AP 2023

Собак будет запрещено выгуливать без намордника и поводка, сообщили в Telegram-канале краевого парламента.

Закон предлагает установить дополнительные требования к содержанию животных, включая их выгул, и ввести административные санкции за нарушение запретов. Если инициативу доведут до конца, на собак нужно будет надевать поводок и намордник в общественных местах. Также хозяевам нужно будет предотвращать агрессивное поведение питомцев и убирать за ними отходы жизнедеятельности.

Другое важное изменение — ограничение самовыгула животных, который будет разрешён только на личных земельных участках. Кроме того, с собаками нельзя будет гулять в нетрезвом состоянии, а псов бойцовских пород запретят выгуливать детям младше 14 лет.

За нарушение требований предусмотрено сначала предупреждение, затем — штраф от 1,5 тысячи рублей. Если собака кого-то укусит, её владельцу придётся заплатить штраф в повышенном размере до 3 тысяч рублей.

«Поправки к законопроекту будут рассмотрены в декабре на заседании комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. До конца года законопроект планируют принять в качестве краевого закона», — отметили в краевом парламенте.

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