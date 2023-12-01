Упрощенный въезд в Байконыр и новая платная дорога: что изменится в Казахстане с 1 декабря

АЛМАТЫ, 1 дек — Sputnik. Новая платная дорога до границы с Россией, штрафы за несвоевременную замену летних шин на зимние на авто, упрощенный въезд в Байконыр и ряд других изменений произойдут в Казахстане в декабре 2023 года. Как они повлияют на повседневную жизнь граждан — в материале Sputnik Казахстан.
Посетить Байконыр казахстанцам будет проще
В казахстанский город Байконыр, находящийся в аренде Российской Федерации, упростят въезд для граждан Казахстана, которые не живут и не работают в населенном пункте.
До 1 декабря действовали прежние правила: чтобы попасть в город, требовалось не позднее, чем за 10 дней до запланированного визита подать заявление на выдачу пропуска в управление безопасности и режима городской администрации. Это создавало значительные трудности, так как администрация находится на территории населенного пункта. Поэтому требовалось либо обращаться к знакомым, если они проживают в городе, либо оформлять платную услугу «Получение разрешения на въезд и временное пребывание» в местном центре услуг населению. Эта фирма принимала заявки онлайн.
Теперь же правила поменяются. По словам спецпредставителя президента Казахстана на комплексе «Байконур» Кайрата Нуртая, с 1 декабря принято решение, пока в пилотном режиме, выдавать казахстанцам пропуска прямо на контрольно-пропускном пункте при въезде в город.
Какие штрафы ждут автовладельцев, которые не «переобуют» транспорт к зиме
В министерстве внутренних дел Казахстана предупредили автолюбителей о необходимости подготовить транспорт к зиме до 1 декабря. В противном случае, согласно законодательству, с 1 декабря 2023-го по 1 марта 2024-го года при отсутствии зимней резины полицейские смогут налагать штрафы.
«При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер», — предупредили в МВД.
Также отмечается, что минимальный штраф за нарушение составит 5 месячных расчетных показателей (МРП) — 17 250 тенге. При повторном нарушении водителем этого требования в течение года сумма штрафа возрастет вдвое и составит 10 МРП — 34 500 тенге.
Новая платная дорога до границы с Россией откроется в Казахстане
Приказ «Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск — граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе» в первых числах ноября текущего года подписал министр транспорта Казахстана.
При этом в документе отмечается, что проехать можно и по альтернативной дороге: участок «Уральск — Чапаево» автомобильной дороги республиканского значения «Атырау — Уральск», автомобильная дорога республиканского значения «Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница Российской Федерации».
Протяженность участка платной дороги составляет 98,9 километров.
Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны — 142 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонн — 284 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн — 426 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн — 568 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 710 тенге.
Также есть возможность внести абонентскую плату на срок от одного месяца до года.
Приказ вводится в действие с 1 декабря 2023 года.
Изменения в Правилах возврата НДС
Приказом заместителя премьер-министра — министра финансов Республики Казахстан внесены изменения в Правила возврата налога на добавленную стоимость. Нововведения вступят в силу 4 декабря 2023 года.
В Правила возврата НДС внесены существенные доработки, учтены предложения бизнес-сообщества по упрощению процедуры возврата НДС по экспортным операциям.
- сокращены сроки формирования аналитического отчета «Пирамида» для устранения выявленных нарушений;
- уточнен алгоритм определения суммы НДС к возврату при выявлении нарушений по отчету «Пирамида».
Также в Комитете государственных доходов отметили, что работа по дальнейшему совершенствованию процедуры возврата НДС будет продолжена и далее, совместно с бизнес-сообществом страны.
Вакцинация детей против кори
Дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита детей от двух до пяти лет начнется в Казахстане с 5 декабря 2023 года. Постановление об этом подписано главным государственным санитарным врачом.
В Минздраве напомнили, на сколько важно ребенку вовремя получить вакцину. Пока же рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы и низкий охват иммунизации привел к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям.
Также врачи напомнили, что, для того чтобы заболеть корью, не обязателен тесный контакт с больным, так как вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Для этой инфекции характерна 100% восприимчивость. При малейшем подозрении на корь следует немедленно обратиться к врачу.
Изменения в Правилах назначения руководителей госпредприятий
Ряд поправок и изменений внесены министром национальной экономики в Правила назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры.
Так, основными требованиями при выборе подходящего кандидата на должность руководителя, обозначены:
- наличие высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям;
- наличие стажа работы не менее 5 лет по специальности на руководящих должностях в сфере деятельности предприятия;
- для кандидатов на должность руководителя государственного предприятия, являющегося государственной научной организацией, стаж работы по специальности не менее 5 лет, при наличии степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук или доктора наук, стаж работы не менее 3 лет.
Уточняется, что договор с кандидатом заключается на срок не менее года, но и не более пяти лет.
«По окончании срока действия договор по соглашению сторон продлевается или заключается на новый срок не более одного раза», — отмечается в тексте документа.
Изменения в правилах начнут действовать с 8 декабря текущего года.
КТЖ запустит дополнительные поезда на декабрьские праздники
В праздничные дни — День Независимости Казахстана и Новый Год — АО «Пассажирские перевозки» для удовлетворения повышенного спроса пассажиров запускает дополнительные поезда.
Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:
- № 201/202 «Нур-Султан-1 — Шымкент» — 3 рейса отправлением из столицы — 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года.
- Из Шымкента — 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
- № 203/204 «Нур-Султан Нурлы жол-Алматы 2» — 5 рейсов- отправлением с вокзального комплекса Нурлы жол — 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года.
- Из Алматы 2 — 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.
Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
Также назначены дополнительные рейсы электропоезда № 7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении — 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
Кроме того, при наличии технической возможности по направлениям с высоким спросом к пассажирским поездам будут добавляться дополнительные вагоны.
Кто из иностранцев сможет работать в РК без разрешения акиматов
Утвержден перечень иностранных работников, на привлечение которых не требуется разрешение местных исполнительных органов (акиматов). Он вводится в действие с 9 декабря текущего года.
- Кандасы;
- Бизнес-иммигранты;
- Получившие статус беженца или лица, ищущего убежище;
- Въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом (ой) гражданина РК и состоящие не менее 3 лет в браке;
- Обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК;
- Являющиеся гражданами государств-участников Договора о ЕАЭС;
- Привлекаемые участниками и органами МФЦА;
- Получившие инвесторскую визу и др.;
Новый Перечень полностью повторяет содержание одноименного перечня, утвержденного постановлением Правительства в 2016 году, которым также были утверждены Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы.