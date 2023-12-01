04:11 (мск), источник: AmurMedia.ru
Мария Якимчук из Хабаровского края признана лучшим вожатым в России
Итоги Всероссийского конкурса вожатского мастерства подвели в столице.
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В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых» 2023. Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется ФГБУ «Росдетцентр» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Представителями вожатского объединения Хабаровского края выступили вожатые КДЦ «Созвездие» Мария Якимчук и Мария Фокина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского дня.
По результатам финальных отборочных испытаний победителем стала Мария Якимчук. В 2021 году Мария прошла Школу подготовки вожатых в КДЦ «Созвездие», работала вожатой на сменах «Созвездие Skills», «Сенсация», «Море кино», «Морской хит», а также педагогом смены «ЭкоЛогика», а уже в 2023 году представила Хабаровский край на Всероссийском конкурсе вожатского мастерства «Лига вожатых» и стала победителем проекта.
«Принять участие в конкурсе “Лига вожатых” я решила в начале этого года. Я знала, что уже стала сильной вожатой, и мне хотелось проверить свой профессионализм на всероссийском уровне. Первые три заочных этапа дались непросто, но конкурс для меня был в приоритете, и я постаралась приложить все усилия. С замиранием сердца я смотрела списки прошедших в следующий этап и так радовалась! Удивительно было наблюдать, что моих знакомых вожатых с Хабаровского края с каждым этапом всё меньше и меньше… А когда опубликовали списки на финал в Москву, я окончательно поверила в себя, и решила, что покажу всё самое лучшее, что я умею!» — отметила Мария.
Мария Якимчук поделилась своими впечатлениями от финала Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 2023: «Финал мне очень понравился, атмосфера была как на смене “Интеллект” в “Созвездии”, где соперники становятся единомышленниками! Ведь Лига вожатых — это не только про конкурс, это событие про людей, про общение, про команду. И мы со всеми конкурсантами стали командой на несколько дней! Нас сплотили огоньки, песни под гитару, образовательная программа, беседы с экспертами, вожатыми и педагогами из других городов».
Также Мария Якимчук добавила, что благодаря педагогам Школы подготовки вожатых КДЦ «Созвездие» и опыту работы вожатой во время смен, она смогла отлично справиться с заданиями и одержать победу в конкурсе.