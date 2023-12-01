05:16 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Роспотребнадзоре назвали способы улучшить зрение
Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Специалисты рассказали, что можно делать, чтобы сохранить и даже улучшить зрение. Оказывается, на него может влиять ваш сон. Поэтому режим отдыха должен быть полноценным.
Эксперты рассказали, что нужно обратить внимание на подушку. Если она неудобная, то от этого может затекать шея, а, как следствие, это влияет на зрение. Также нужно двигаться, чтобы избегать застоев в шейном и грудном отделах.
Рекомендуется чаще гулять, это помогает расслабить глаза и насытить мозг кислородом.