04:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Как определить толщину льда и что делать, если провалился в воду?
На поверхности водоёмов началось образование льда, но многие не знают, как определить толщину льда и что делать, если провалился под лёд.
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На поверхности водоёмов началось образование льда, но многие не знают, как определить толщину льда и что делать, если провалился под лёд.
На кузбасских водоёмах начал образовываться лёд. Рассказываем, как определить его толщину и что делать, если провалился в холодную воду.
Нужно знать, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблен, а также лёд слабый в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод и рядом с кустарниками и деревьями. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Её можно определить визуально: лёд голубого цвета прочный, белый менее прочный в два раза, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком совсем не ненадёжный.
Что делать, если провалился в воду?
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд.
Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Если вы стали очевидцем того, как кто-то провалился, вооружитесь любой длинной палкой (можно связать шарфы, ремни или одежду), осторожно ползком, широко расставляя руки и ноги, двигайтесь к полынье и толкайте вперёд спасательные средства.
Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лёд, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Пострадавшего нужно доставить в тёплое место, снять с него мокрую одежду, растереть до покраснения кожи тело и напоить горячим чаем.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте, обращайтесь за помощью в Единую службу спасения по телефону — 112.
Источник: Защита населения и территории Новокузнецка.