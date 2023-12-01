05:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Сезон навигации завершился на Ангаре 1 декабря
Выход маломерных судов на водоем запрещен до весны.
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Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили о закрытии навигации на реке Ангаре с 1 декабря до 1 марта. Согласно Постановлению областного правительства, эксплуатация маломерных судов на реках (кроме Ангары) допускается с 1 мая до 10 октября, на Байкале — с 15 мая до 25 декабря, на водохранилищах — с 15 мая до 1 ноября, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Напомним, что становление льда на водоемах Иркутской области вошло в активную фазу в конце ноября, однако этот процесс значительно затянулся из-за теплой осени. В связи с этим сотрудники ГИМС напоминают о запрете выхода и выезда на лед. С начала ноября в Приангарье в двух случаях машины провалились под лед, жертвами стали пять человек, еще один мужчина погиб во время подледной рыбалки.