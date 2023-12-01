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04:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасские дороги сковал гололёд

Из-за гололёда в некоторых городах даже не вышли автобусы, а в Кемерове — застряли.

Резкое потепление принесло дождь и гололёд на кузбасские улицы. Жители региона столкнулись с опасным сплошным льдом на дорогах. Последний автобус с «Лесной поляны» встал на подъёме.

В Кемерове всю ночь специалисты предприятий благоустройства устраняли последствия ледяного дождя на городских улицах и тротуарах.

«Если заметили гололед на общегородской территории, сообщите в диспетчерскую “Кемдора” по телефону 67−00−00. Если скользко во дворе, обязательно позвоните в свою управляющую компанию», — пишут чиновники городской мэрии.

Новокузнецкий мэр Сергей Кузнецов извинился за срыв рейсовых автобусов и заверил, что дороги чистят, посыпают и что все службы вышли на работу.

В Пропокьевске в связи с голодёдом выпуск автобусов межмуниципального и межгородского сообщения запрещён до особого распоряжения.

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