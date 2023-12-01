05:08 (мск), источник: АиФ Иркутск
Главную ёлку Октябрьского округа Иркутска откроют 22 декабря
Также с 16 декабря по 6 января в округе пройдут 35 различных праздничных игровых программ для детей.
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22 декабря в Иркутске откроют главную елку Октябрьского округа. Находиться она будет на бульваре Постышева. Также с 16 декабря по 6 января в округе пройдут 35 различных праздничных игровых программ для детей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, также с 4 декабря в Октябрьском округе начнется конкурс на лучшее оформление двора, подъезда или балкона «Новый год во дворе». Тогда же стартует и традиционная акция «Новогодний подарок»: школьники своими руками создадут праздничные сувениры и подарят их пенсионерам, ветеранам и маломобильным гражданам.
Также с 9 декабря по 16 января на хоккейном корте у дома номер 244 на Байкальской будут проходить турниры по мини-хоккею среди детских дворовых команд и сборных команд организаций Иркутска.