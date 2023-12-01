07:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Ушел и не вернулся: 13-летнего ребенка ищут в Приморье
В Дальнереченске без вести пропал 13-летний ученик лицея.
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В Приморье разыскивают пропавшего без вести школьника. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на мальчика. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В Дальнереченске пропал 13-летний Павел К. 30 ноября он ушел из МБОУ Лицей № 1 и с тех пор не выходил на связь. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.
Приметы мальчика: рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы.
В день пропажи был одет в черно-синий двусторонний пуховик, темно-синие брюки, черную вязаную шапку и белые кроссовки.
Все, кто знает информацию о местонахождении ребенка, могут обратиться по телефонам: 8−423−562−57−05, 102 или 112 (полиция), 8−924−009−92−21, 8−914−721−22−32 (волонтеры).