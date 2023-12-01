07:36 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии стал известен прогноз погоды на первые дни зимы
Синоптики дали прогноз погоды на первые дни зимы в Башкирии.
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Так, по данным Башгидрометцентра, сегодня, 1 декабря, днем ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем 0, −5°.
Завтра, 2 декабря, в республике ночью прогнозируется небольшой снег, днем осадки в виде мокрого снега, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат и снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3, −8°, днем +1, −4°.