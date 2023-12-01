10:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Новогодняя ярмарка, девичник для мам и косплей-фестиваль: куда сходить на выходных во Владивостоке
Редакция ИА PrimaMedia подготовила обзор мероприятий на этот уикенд 2 и 3 декабря.
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Приближаются долгожданные выходные, и наступает время подумать, как провести грядущие дни. По традиции ИА PrimaMedia поможет разобраться в мероприятиях 2 и 3 декабря, которые непременно стоит посетить, чтобы зарядиться позитивом и узнать для себя что-то новое.
Девичник во Владивостоке (0+)
Один из крупнейших на Дальнем Востоке и Сибири образовательных проектов «МамаФест» приглашает в первые дни зимы беременных девушек и молодых мам на девичник во Владивостоке. В течение двух дней женщины смогут получить консультации не только по разным аспектам материнства, но и от специалистов в области социальной и юридической помощи по программам и мерам поддержки беременных и молодых семей.
В программе конференции для будущих мам (2 декабря): встречи и лекции от специалистов в области акушерства и гинекологии о протекании беременности, изменениях во время и после родов, о методах физического и психологического восстановления после появления малыша. Также разборы вопросов и лайфхаки от педиатров о первых часах младенца, о налаживании грудного вскармливания, методиках развития и уходе за новорождённым.
3 декабря пройдут лекции от специалистов по налаживанию грудного вскармливания, методах физического и психологического восстановлению после родов, правилах введения прикорма, нормах сна младенцев и налаживания процесса засыпания, а также мастер-классы по упражнениям для малышей. Кроме этого, на предновогоднюю встречу по просьбам участниц, были приглашены специалисты в области невралгии и ортопедии, которые проведут консультацию для мам с малышами.
Также во время девичника будет проходить и развлекательная программа — игра-квест для будущих мам с полезными призами от партнеров и «Тайный друг» по обмену подарками.
Посетить мероприятие можно вместе с детьми. Для удобства мам с малышами организованна детская и пеленальная зона.
Сегодня лектории «МамаФест» — один из самых крупных проектов на Дальнем Востоке и Сибири, поддерживающий идею национального проекта «Демография». Обучающие лекции для будущих мам проходят в шести регионах: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО, Иркутская область и Новосибирская область.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стоимость: бесплатно.
Место: конференц-зал отеля AZIMUT (ул. Набережная, 10.)
Время: 2 и 3 декабря с 10:00 до 14:00
Зимняя благотворительная раздача одежды (0+)
Союз благотворительных и социальных организаций «Во имя добра» приглашает на зимнюю благотворительную раздачу одежды — 2 декабря.
Для раздачи на складе проекта «Это не просто вещи» были отобраны взрослые и детские зимние вещи и обувь. Так как раздача пройдет в преддверии Новогодних праздников организаторы подготовили специальный рейл с вечерними и нарядными платьями и костюмами.
Приглашаются все, кто нуждается в вещевой помощи. Вещевая помощь предоставляется абсолютно бесплатно, одежду может прийти и выбрать любой человек независимо от его социального положения.
Одежда для раздачи была отобрана из контейнеров для сбора одежды PROSTO, которые установлены в общественных пространствах города и служат ярким примером повседневной благотворительной помощи, которую оказывают горожане.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Это не просто вещи», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики Приморского края, с использованием средств субсидии из краевого бюджета, предоставленной по итогам конкурсного отбора СО НКО в 2023 году.
Вход бесплатный.
Место: пр-т 100-летия Владивостока, 103.
Время: 2 декабря с 11.00 до 14.00
Творческие встречи в рамках выставки «Сохранённое время» (16+)
Жителей и гостей города приглашают на творческие встречи, которые пройдут в рамках выставки «Сохранённое время». Экспозиция, которую можно увидеть в Центре современного искусства «Артэтаж» посвящена 55-летию создания киностудии «Дальтелефильм».
Вход свободный, по предварительной регистрации.
До встречи можно посетить кураторскую эскурсию в 16:00:
Входной билет: полный — 250 рублей, льготный — 125 рублей (дети до 18 лет, студенты, пенсионеры). Стоимость кураторской экскурсии — 400 рублей.
Расписание:
2 декабря в 17:00 — творческая встреча с Владимиром Патрушевым «Документальные сказки».
О своих мемуарах «Трунька» В. Г. Патрушев пишет: «большая толика этого “кинофильма” — воспоминания о том счастливом времени, когда еще был жив Дальтелефильм. Здесь и далее буду писать это слово без кавычек. Предвижу вопрос: — А кто ты такой, чтобы писать о себе книжку? Эльдар Рязанов, Никита Михалков или, может, Людмила Гурченко? Отвечаю. Я один из тысячи двухсот простых советских кинорежиссёров-документалистов, сохранявших на киноплёнке страницы истории нашей страны. Это были разные фильмы (их В. Патрушев снял более сорока): и выдающиеся, и не очень, но каждый из них являлся документом своего времени, даже если был сделан в угоду власти. Большая часть моих фильмов была посвящена простым труженикам, на которых мир держится».
Владимир Григорьевич Патрушев — режиссёр, сценарист, лауреат фестивалей и конкурсов.
Место: Центр современного искусства «Артэтаж», пр-т Океанский, 9.
Время: 2 декабря в 17.00
Юрдиктант (16+)
Жителей Владивостока приглашают принять участие в VII Всероссийском юридическом диктанте. Участники проекта могут написать его в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.
Он пройдёт со 2 по 12 декабря. Юрдиктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет.
Работа будет состоять из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут.
Новогодняя ярмарка (0+)
Наступает самый любимый праздник! Удивительные по своей красоте вещи и уникальности готовят мастера рукоделия.
На ярмарке вас ждут:
— украшения,
— сладости,
— натуральная косметика,
— одежда,
— игрушки,
— интерьерные сувениры,
— новогодние игрушки,
— дизайнерские елки!
Место: ул. Светланская, 29 стр. 1.
Время: 2 декабря с 10.00 до 20.00
Матч «Адмирал» — «Динамо Мн» (0+)
В воскресенье «Адмирал» проведет домашнюю игру на «Фетисов Арене» и встретится с минским «Динамо». К этому матчу «моряки» поднялись на 11 место в конференции «Восток», а в четырех последних матчах команда из Владивостока набирает очки. «Динамо» же в конференции «Запад» находится на восьмом месте, их серия поражений насчитывает три игры.
Стоимость билетов: от 400 ₽ Дети младше 7 лет проходят бесплатно без предоставления сидячего места (на руках у родителей).
Место: ул. Маковского, 284.
Время: 3 декабря в 17.00.
Косплей-фестиваль AI! Repeat (16+)
Косплей фестиваль AI! Repeat — это открытый молодёжный фестиваль, объединяющий поклонников косплея, танцев и музыки, анимации и манги, графических новел и комиксов, научной фантастики и фэнтези, кино и мультфильмов, а так же компьютерных и настольных игр и связанного с ними популярного искусства.
Гостей ждет яркое красочное мероприятие, на котором можно встретить сотни людей в костюмах, изображающих персонажей ваших любимых фильмов, мультфильмов и комиксов. В обширной конкурсной программе, включающей в себя разнообразные выступления они поборются за приз лучшего в своей номинации. Помимо сценического шоу, для вас будут представлены и другие развлечения — красочная ярмарка, фотоуглы, фудкорт и многое-многое другое!
Стоимость билетов: 1100−1300 ₽ Справки по электронной почте: animate-it@yandex.ru
Место: ул. Верхнепортовая, 38.
Время: 2 декабря в 12.00
Моноспектакль «Евгений Онегин» (16+)
В театре «Перекрёсток» в рамках проекта «До свидания, музыка» пройдёт моноспектакль «Евгений Онегин» (первая глава). «И жить торопится и чувствовать спешит» — эти слова станут основной линией рассказываемой истории. Известный приморский актёр Алексей Белов представит зрителям своё оригинальное прочтение великолепного и самого значимого произведения Пушкина. Он будет то Пушкиным, то Онегиным, то героем второго плана, и превращение это будет незаметным и органичным. Исполнитель как в первый раз заворожит зрителя гениальными стихами, а строки, знакомые, казалось бы, со школы, зазвучат понятно и актуально. Моноспектакль — это один из тончайших жанров, где человек, стоящий на сцене, вместе с очевидцем из зала заново перечитывает энциклопедию русской жизни. В выразительной актёрской игре на сцене оживут нравы, обычаи, картины русской жизни XIX века. Каждый такой спектакль бывает только здесь и сейчас, поэтому полтора часа пролетят на одном дыхании.
Читает Алексей Белов.
Стоимость билетов: 500 ₽ Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.:
Место: ул. Крыгина, 17.
Время: 3 декабря в 18.00
Музей для особенных людей (6+)
2 декабря в Музее Города (ул. Петра Великого 6) в 12 часов открывается инклюзивная выставка «НеОбычная зима» (6+) партнерского проекта «Не такие как все». Посетители смогут полюбоваться на яркие работы, авторы которых дети и молодые люди с особенностями в развитии. Особенная выставка — очередное событие совместной работы музейного сообщества с некоммерческими организациями по социализации людей с РАС.
6 декабря здесь же, в Музее города, подводят итоги инклюзивного проекта «Блокнот № 4. Женьшень»(6+). Участников проекта «Это было в доме старом, доме чудном…» ждут в Мемориальном доме семьи Сухановых.
12 декабря уютный проект «Сказки с молоком»(6+) отправится на встречу со слабовидящими воспитанниками Владивостокской специальной коррекционной школы. Подарить новогоднее настроение детям помогут смешные новогодние рассказы Виктора Драгунского и Сергея Вольфа.