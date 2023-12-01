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06:25 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские школы переполнены в 1,5 раза

В красноярском Горсовете обсудили проблему нехватки мест в школах и детсадах города.

Источник: РИА "Новости"

В красноярском Горсовете обсудили проблему нехватки мест в школах и детсадах города. О ситуации доложила заместитель руководителя главного управления образования Марина Чернышкова.

Она напомнила депутатам, что всего в Красноярске 111 школ. Проектная вместимость школ составляет 94345 мест, перекомплект — 48544 человека (51,5%).

За пять лет планируют создать 12300 школьных мест за счет строительства новых учебных заведений. Так, в следующем году построят и введут в эксплуатацию школы в 3 мкрн жилого района «Солнечный» (на 1100 мест) и мкрн «Метростроитель» (на 1280 мест), а 2025-м — в VII мкрн жилого района «Аэропорт» и по Омской (на 1100 мест каждая). Ведутся работы по ремонту аварийных школ № 21, 47, 86 (на Лизы Чайкиной). В 2024 году начнут строить школы в «Тихих Зорях» (на 1550 мест) и в «Мичуринском» (на 1280 мест). Запланировано проектирование 3 школ (на 3660 мест вместе) в Советском, Октябрьском и Центральном районах.

Также Марина Чернышкова рассказала о ситуации со школами в разных районах. Например, в школах Солнечного перекомплект составляет 126% (более чем в два раза), в Северном — 100%.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала администрации города представить информацию о перспективах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий школ на ближайшее 5 лет, а также о возможном строительстве модульных зданий на территориях образовательных учреждений.

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 Красноярские школы переполнены в 1,5 раза
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