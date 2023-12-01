06:25 (мск), источник: Newslab.ru
Красноярские школы переполнены в 1,5 раза
В красноярском Горсовете обсудили проблему нехватки мест в школах и детсадах города.
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В красноярском Горсовете обсудили проблему нехватки мест в школах и детсадах города. О ситуации доложила заместитель руководителя главного управления образования Марина Чернышкова.
Она напомнила депутатам, что всего в Красноярске 111 школ. Проектная вместимость школ составляет 94345 мест, перекомплект — 48544 человека (51,5%).
Также Марина Чернышкова рассказала о ситуации со школами в разных районах. Например, в школах Солнечного перекомплект составляет 126% (более чем в два раза), в Северном — 100%.
По итогам обсуждения комиссия рекомендовала администрации города представить информацию о перспективах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий школ на ближайшее 5 лет, а также о возможном строительстве модульных зданий на территориях образовательных учреждений.