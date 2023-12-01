07:39 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Густой туман накрыл Алматы
В Алматы с раннего утра 1 декабря 2023 года наблюдается густой туман. По прогнозам синоптиков, туман рассеется во второй половине дня, сообщает Zakon.kz.
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Отметим, что ранее синоптики предупреждали алматинцев о тумане.
Согласно прогнозу, 1 декабря в южной столице ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и в первой половине дня — туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +5+7°.
Какой будет погода в Алматы
2 декабря — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +8+10°.
3 декабря — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +12+14°.