07:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Бизнесмен из Иркутска снял в банкомате 150 тысяч и обронил деньги на остановке
Горожане заметили разбросанные купюры и обратились в полицию (ВИДЕО).
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Предприниматель из Иркутска снял 150 тысяч рублей в банкомате, после чего направился к своей машине, обронив по пути все деньги на общественной остановке. Ничего не подозревая, мужчина уехал на работу, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В полицию обратились жители Свердловского района, сообщив, что заметили разбросанные купюры. Правоохранители прибыли на место и при понятых собрали деньги, их общая сумма составила 150 тысяч рублей.
Чтобы найти хозяина крупной суммы, стражи порядка изъяли записи камер видеонаблюдения и установили личность 42-летнего иркутянина. По словам мужчины, он понял, что потерял деньги, только на рабочем месте и даже не надеялся на возвращение сбережений. Потерянные деньги были возвращены владельцу.