07:38 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Еще 17 новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы
В Алматы на линии запустили еще 17 новых троллейбусов, сообщает Zakon.kz.
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На сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, 19 из которых были задействованы на маршрутах № 1, № 9, № 12, № 5, № 11, № 25, № 7, № 19, № 6. В Алматы на указанные маршруты запущено еще 17 новых троллейбусов.
«По мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы, в итоге по всем девяти маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов», — рассказали в акимате.
Как сообщалось ранее, троллейбусный парк № 1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG. Подвижной состав обновляется впервые за 11 лет по поручению акима Алматы Ерболата Досаева.
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