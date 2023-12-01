Главное
Спецоперация на Украине
07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Запреты сняли, но есть пробки: в Челябинской области отменили «погодные» ограничения на трассе М-5

В Челябинской области возобновилось движение грузовиков по трассе М-5.

Источник: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области с 6:00 1 декабря сняли ограничения для автобусов, такси и грузовиков по трассе М-5. Запрет на проезд вводили накануне из-за снега, метели и гололедицы.

На некоторых участках трассы движение, несмотря на отмену ограничений, оказалось затруднено. Проблемы с проездом в районе Сатки и на границе Челябинской области.

— На границе с Башкортостаном в сторону Москвы большое скопление транспортных средств, — рассказали в региональном управлении ГИБДД. — Движение в сторону Челябинска рабочее, в сторону Москвы затруднено.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта