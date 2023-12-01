07:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Запреты сняли, но есть пробки: в Челябинской области отменили «погодные» ограничения на трассе М-5
В Челябинской области возобновилось движение грузовиков по трассе М-5.
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В Челябинской области с 6:00 1 декабря сняли ограничения для автобусов, такси и грузовиков по трассе М-5. Запрет на проезд вводили накануне из-за снега, метели и гололедицы.
На некоторых участках трассы движение, несмотря на отмену ограничений, оказалось затруднено. Проблемы с проездом в районе Сатки и на границе Челябинской области.
— На границе с Башкортостаном в сторону Москвы большое скопление транспортных средств, — рассказали в региональном управлении ГИБДД. — Движение в сторону Челябинска рабочее, в сторону Москвы затруднено.