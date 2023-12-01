Подорожание кредитов и новые цены на лекарства. Что меняется в Беларуси с 1 декабря

Впервые с сентября 2022 года выросли ставки расчетных величин стандартного риска. В итоге подорожают кредиты. К примеру, с 1 декабря по новым займам в рублях для юрлиц предельная ставка составит 10,99% годовых. В ноябре она была 10,82%.
Комиссия за зачисления на валютные счета
С 28 ноября Альфа Банк начал брать плату за зачисления на счет долларов и евро, когда деньги переводят со счетов других банков: как белорусских, так и иностранных. Комиссия составляет 3% от суммы. А с 1 декабря СМС-сообщения о расходных операциях по счету на номер телефона иностранного оператора мобильной связи обойдутся в 19,99 рубля в месяц.
С декабря в Беларуси планируют повысить стоимость платного обучения в университетах. Как анонсировали в Минобразования, цены вырастут на 3−17% в зависимости от специальности.
С 1 декабря в Беларуси вернут регулирование цен на лекарства. К этой дате нужно было завершить регистрацию стоимости препаратов. В свою очередь власти обещали, что после введения референтного ценообразования, которое успешно работает во многих странах мира, стоимость лекарств в Беларуси должна снизиться.
Услуги стоматологов подешевеют
С 13 декабря заработают предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги. В Минздраве подсчитали, что сложное удаление зубов подешевеет в среднем на 42% (278 рублей вместо 479), а лечение среднего кариеса — на 47% (было 163 рубля, стало 86,4).
Еще в конце ноября горнолыжный сезон открыли в комплексах «Логойск» и «Солнечная долина». А с 1 декабря он стартует еще и в «Силичах».
С декабря заработает указ «О садоводческих товариществах». Документ ввел значительные изменения в порядок уплаты дачниками членских взносов, заключения договоров на электричество, назначения председателей товариществ.
В первый месяц зимы немного вырастут цены на сигареты. По данным Министерства по налогам и сборам, некоторые популярные марки подорожают на 30 копеек.
С 1 декабря правительство установило новые ставки пошлин на нефть и нефтепродукты при экспорте за пределы ЕАЭС. К примеру, на прямогонный бензин пошлина снижена на 6%.
С 1 декабря автомобили должны ездить на зимних шинах. В противном случае, напомнили в Госавтоинспекции, водителю грозит штраф — от одной базовой величины при первом нарушении (сейчас 37 рублей) и до пяти базовых при повторном (185 рублей).
Новые направления поездов
С 10 декабря Белорусская железная дорога вводит новое расписание движения поездов. Некоторые из них будут ходить чаще, а путь от Минска до Мурманска станет быстрее более чем на 4 часа. В том числе появится прямой поезд, который будет курсировать по маршруту Минск — Нижний Новгород.