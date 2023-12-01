07:29 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В ГАИ сказали, за какие зимние шины оштрафуют в Беларуси с 1 декабря
Белорусы обязаны заменить автомобильные шины на зимние с 1 декабря.
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В Беларуси в зимний период с 1 декабря по 1 марта на авто, которые допускаются к участию в движении, должны стоять зимние шины. В ГАИ предупредили, что при нарушении этого пункта ПДД грозят штрафы, информирует телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Правоохранители заметили, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. Покупая шины, водителям необходимо обращать внимание на их маркировку. Так, на зимних шинах нанесена товарная отметка в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее или буквенные обозначения: «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All Seasons».
В ГАИ подчеркнули, что имеет значение процент изношенности зимних шин. Высота рисунка протектора не должна быть менее 4 миллиметров. В противном случае водителю вынесут предупреждение или выпишут штраф до 1 базовой величины (37 белорусских рублей в декабре 2023-го).
— Повторное подобное нарушение в течение года повлечет штраф от 2 до 5 базовых величин (от 74 до 185 белорусских рублей. — Ред.), — пояснили в ГАИ.
Если на авто в зимний период оставить летнюю резину и тоже выехать на дорогу, то водителю также грозят предупреждение или административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины.