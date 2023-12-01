07:39 (мск), источник: dostup1.ru
Готовьте шубы: Синоптики назвали дату прихода на Южный Урал 30-градусных морозов
Сильные морозы установятся после
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С наступлением декабря на Южном Урале прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так,
Днем
Что касается осадков, снег, местами — сильный, усиление ветра прогнозируется
Синоптики говорят, что активные циклоны и атмосферные фронты перемещаются через южные районы Урала и Сибири в восточном направлении.
«С 1 по 4 декабря в южной половине Уральского региона и Сибири прогнозируются снег, мокрый снег, местами — сильный, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления, местами — метели с порывистым ветром до 15−20 м/с,
В северной половине Урала и Сибири, с усилением влияния арктического антициклона, установится морозная погода с температурой воздуха на 3−6 градусов ниже средних многолетних значений, местами пройдет небольшой снег, на севере Таймыра — метели при ветре в порывах до 17−22 м/с.
Как следует из прогноза важнейших гидрометеорологических явлений, в Челябинской области 1 декабря — гололедно-изморозевые явления, 2 декабря мокрый снег,
«3 декабря. В Свердловской, Курганской областях — сильный снег. На юге Тюменской области — сильный снег, гололедно-изморозевые отложения», — говорится в обзоре.