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07:39 (мск), источник: dostup1.ru

Готовьте шубы: Синоптики назвали дату прихода на Южный Урал 30-градусных морозов

Сильные морозы установятся после 6—7 декабря: ночью столбики термометров опустятся до 28 градусов, по предварительным расчетам.

Сейчас в Аннаполисе: +7° 2 м/с 61% 766 мм рт. ст. +3°

С наступлением декабря на Южном Урале прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, 6—7 декабря температура войдет в обычные декабрьские рамки, понизившись ночью в Челябинске до минус 21−23, а затем, 8−10 числа — до минус 24−28 градусов.

Днем 1—3 декабря ожидается минус 3−5, 4 и 5-го немного потеплеет — будет от нуля до минус 2, с 7 по 10 декабря вероятны сильные морозы — минус 19−24.

Что касается осадков, снег, местами — сильный, усиление ветра прогнозируется 2—4 декабря.

Синоптики говорят, что активные циклоны и атмосферные фронты перемещаются через южные районы Урала и Сибири в восточном направлении.

«С 1 по 4 декабря в южной половине Уральского региона и Сибири прогнозируются снег, мокрый снег, местами — сильный, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления, местами — метели с порывистым ветром до 15−20 м/с, 3—4 декабря на юге Сибири — до 20−25 м/с», — сообщается на сайте организации.

В северной половине Урала и Сибири, с усилением влияния арктического антициклона, установится морозная погода с температурой воздуха на 3−6 градусов ниже средних многолетних значений, местами пройдет небольшой снег, на севере Таймыра — метели при ветре в порывах до 17−22 м/с.

Как следует из прогноза важнейших гидрометеорологических явлений, в Челябинской области 1 декабря — гололедно-изморозевые явления, 2 декабря мокрый снег, 2—3 декабря также сильный снег.

«3 декабря. В Свердловской, Курганской областях — сильный снег. На юге Тюменской области — сильный снег, гололедно-изморозевые отложения», — говорится в обзоре.

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