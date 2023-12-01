08:15 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Служба доставки 2 суток везла заказ хабаровчанке, а после отменила
Доставку заказа переносили трижды, а на четвертый раз самостоятельно отменили.
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Крупная служба доставки двое суток «везла» заказ хабаровчанке, а после того, как она стала возмущаться, просто аннулировала его, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Доставку заказа переносили трижды, а на четвертый раз самостоятельно отменили.
«Я заказала доставку за сутки. Заказ должны были доставить 29 ноября с 20 до 21 часа. Не доставили. Я написала в бота компании и перенесла доставку на 30 число на 19 часов. Время наступило и прошло, а курьер так и не появился. Я снова обратилась в службу поддержки. Там, сославшись на нехватку курьеров, попросили подождать до 21.40. Но и в это время заказ не был доставлен. Меня снова попросили подождать, теперь да 23.27. Я сказала, что мне такое время неудобно, попросила перенести его еще на один день. В ответ мой заказ просто отменили», — рассказала хабаровчанка Наталья.
Она предостерегает других горожан от подобных неприятных ситуаций.