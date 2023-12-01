07:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Два дня сильных магнитных бурь ждут хабаровчан
Им присвоен второй класс опасности
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Первая этой зимой магнитная буря накрыла Землю в ночь на 1 декабря. Ей присвоен класс опасности G2 — второй из пятибалльной шкалы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Вероятность перехода геомагнитного шторма в сильный ученые оценивают в 40%.
Своего пика буря достигнет уже днем 1 декабря, к вечеру колебания утихнут. Однако уже на следующий день, ранним утром, геомагнитный шторм вновь наберет силу. Некоторые СМИ сообщают, что из-за колебаний возможно появление северного сияния не только в Заполярье, но и в Москве: небо будет кроваво-красным или ярко-зеленым. Однако достоверного подтверждения этой информации нет.
Шторм может вызвать периодические нарушения спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации. Его влиянию подвержены и метеозависимые люди. Помимо общего состояния здоровья аномальная солнечная активность приводит также к раздражительности и эмоциональной нестабильности. Сильнее всего от геомагнитных возмущений страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами и сосудистой дистонией.
— Действительно, в период повышенной солнечной активности люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут ощущать себя хуже, чем в обычные дни. Могут появляться повышенное давление, сердцебиение, одышка. В период прохождения геомагнитных бурь необходимо внимательно относится к своему здоровью, вовремя пить прописанные лекарства, контролировать давление, при необходимости — обратиться к врачу, — отметил врач-кардиолог, заведующий отделением хабаровской ККБ № 2 им. профессора О. В. Владимирцева Борис Шевцов.